Умоляю решите 1 вариант!!!
Математика
Умоляю решите 1 вариант!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а)44,7 б)0.18 в)3.07 2.Составим пропорцию 53,2га -670,32ц 1430га -х х=670,32*1430/53.2=1818ц 3.а)427,6 б)4276 в)42760 4.х* - m =0,79 0.9* - m =0.79 0.81- m = 0.79 m=0.81-0.79 m=0.02
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