Образуйте от данных существительных однокореные глаголы обед-, завод-,оборона- ..р??монт-, решение-,

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Образуйте от данных существительных однокореные глаголы обед-, завод-,оборона- ..р??монт-, решение-,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обед - обедать, завод - заводить , оборона - обороняться, ремонт - ремонтировать, решение - решать
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