Образуйте от данных существительных однокореные глаголы обед-, завод-,оборона- ..р??монт-, решение-,
Русский язык
Образуйте от данных существительных однокореные глаголы обед-, завод-,оборона- ..р??монт-, решение-,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обед - обедать, завод - заводить , оборона - обороняться, ремонт - ремонтировать, решение - решать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В волейбольной команде двум игрокам по 21 году,трём по 20 лет и одному 24 года. Найдит?? средний возраст команды.