X+2)*(х^2+2х+4)=0 СРОЧНО!!! РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПЛИЗ!
Математика
X+2)*(х^2+2х+4)=0 СРОЧНО!!! РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПЛИЗ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(X+2)*(х^2+2х+4)=0 (X+2) = 0, x=-2х^2+2х+4=0 нет решения Д получается отрицательным,только один ответ х=-2
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