На одном складе было в 2,5 раза меньше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 180 т овощей, а на второй – 60 т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально

Математика

На одном складе было в 2,5 раза меньше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 180 т овощей, а на второй – 60 т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально

Автор: Гость