На одном складе было в 2,5 раза меньше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 180 т овощей, а на второй – 60 т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально
Математика
На одном складе было в 2,5 раза меньше овощей, чем на втором. После того как на первы?? склад завезли 180 т овощей, а на второй – 60 т, овощей на обоих складах стало поровну. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 склад-х 2 склад-2,5х Когда на первый привезли 180 т=>x+180,тогда на втором стало 2,5х+60(т.к привезли 60 т) По условию известно что стало овощей поровну =>приравниваем их и получаем: х+180=2,5х+60 -1,5х=-120 х=80(т)- 1 склад 1)2,5×80=200(т)-2 склад Ответ: 80 т;200 т
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Математика