Помогите умоляю! очень нужно! см.фото.
Алгебра
Помогите умоляю! очень нужно! см.фото.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. 5. (3x+2)(3x-4)=(2x+3)(3x-1)+(3x+1)(x-4) 9x²+6x-12x-8=6x²+9x-2x-3+3x²+x-12x-4 9x ²-6x-8=9x²-4x-7 9x ²-9x²-6x+4x=-7+8 -2x=1 x= -0.5
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