. Упростите выражение: 7 + 0,4 · (6 + х) – 0,5 · (4х – 3). Чему равно его значение при х = 10?

Математика

. Упростите выражение: 7 + 0,4 · (6 + х) – 0,5 · (4х – 3). Чему равно его значение при х = 10?

Автор: Гость