. Упростите выражение: 7 + 0,4 · (6 + х) – 0,5 · (4х – 3). Чему равно его значение при х = 10?
Математика
. Упростите выражение: 7 + 0,4 · (6 + х) – 0,5 · (4х – 3). Чему равно его значение при х = 10?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 + 0,4 · (6 + х) – 0,5 · (4х – 3) = 7 + 2,4 + 0,4х – 2х +1,5 = 10,9 - 1,6х х=10, тогда 10,9 - 1,6*10 = 10,9-16= -5,1
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