Используя информационные ресурсы, подготовьте сообщение о жизни и научной деятельности российского ученого-ботаника С. Г. Навашина

Биология
Используя информационные ресурсы, подготовьте сообщение о жизни и научной деятельности российского ученого-ботаника С. Г. Навашина
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Гость:
Навашин Сергій (1857, с. Царевщина, тепер Саратовської обл., РФ — 1930) — ботанік, цитолог, ембріолог. Основоположник вітчизняної школи цитоембріології та каріосистематики рослин. Член Лондонського Ліннеївського товариства,  член-кореспондент Баварської академії наук,  член-кореспондентАмериканського ботанічного товариства,  віце-президент конгресу ботаніків у Кембриджі.
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