Придумать продолжение с каждым днём мы чувствуем весну все сильнее и сильнее
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Придумать продолжение с каждым днём мы чувствуем весну все сильнее и сильнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С каждым днем мы чувствуем весну все сильнее и сильнее:заметно потеплело,распустились почки на деревьях и кустах.
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