Соченить 5 предложений про весну с прилагательными
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Соченить 5 предложений про весну с прилагательными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера наступил первый день весны. Весна - это замечательное время года. Весной я люблю играть в мяч. Весной я уехал в далекое путешевствие.На меня упали первые весенние лучики солнца
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