Сыну 10 лет .его возраст составляет 2/7 возраста отца сколько лет отцу

Математика
Сыну 10 лет .его возраст составляет 2/7 возраста отца сколько лет отцу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут дробь переворачивается  10*7:2=35 лет отцу
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