Сыну 10 лет .его возраст составляет 2/7 возраста отца сколько лет отцу
Математика
Сыну 10 лет .его возраст составляет 2/7 возраста отца сколько лет отцу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут дробь переворачивается 10*7:2=35 лет отцу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Чему равна индукция магнитного поля в центре проволочного кольца радиусом 0,6 м? ??опротивление кольца 1 ом, к нему припожена разность потенц...
Математика
Проехал 160 километров со скоростью 80 километров час Какое расстояние может проехать за то же время велосипедист если его скорость составляет одну...