Жаркое лето скоро наступит.Прохладный ветерок зашелестел по веткам деревьев.Подчеркни главные члены предложения.Стрелками укажи связь главных и второстепенных членов.
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Жаркое лето скоро наступит.Прохладный ветерок зашелестел по веткам деревьев.Подчеркни главные члены предложения.Стрелками укажи связь главных и второстепенных членов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаркое лето скоро наступит. Главные члены: Лето-подлежащее(_____),наступит-сказуемое(====). Второстепенные: Лето(какое?) жаркое-определение(~~~~~~~). Наступит(когда?) скоро-обстоятельство(_._._._._._._). Прохладный ветерок зашелестел по веткам деревьев. Главные: Ветерок-подлежащее(___),зашелестел-сказуемое(====). Второстепенные:Ветерок(какой?)прохладный-определение(~~~~). Зашелестел(где?) по веткам деревьев-обстоятельство(_._._._._).
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