Четвертая часть книг городской библиотеки - произведения зарубежных писателей . Какой процент библиотечного фонда приходится на отечественную литературу?
Математика
Четвертая часть книг городской библиотеки - произведения зарубежных писателей . Какой процент библиотечного фонда приходится на отечественную литературу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
четвертая часть- 25 %всего в библиотеке 100%на отечественную литературу приходится : 100 - 25 = 75 %ответ :75 %
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