Разобрать слова как часть речи в письменной форме в альбоме под кровать в метро

Гость: Гость:

В альбоме-сущ.(В чем?) Н.ф. альбом неодуш.,нариц.,м.р.,2-е скл.,в П.п.,в ед.ч,Втор.чл. Под кровать-сущ.(под что?)Н.ф.кровать неодуш.,нариц.,ж.р.,3-е скл.,Падеж зависит от написания существительного в предложение в ед.ч.,Зависит от написания существительного в предложение В метро-сущ.(в чём?)Н.ф. метро неодуш.,нариц.,ср.р.,2-е скл.,в П.п.,в ед.ч.,Втор. чл.