Девочки вырезали Два прямоугольника с одинаковой площадью Длина первого прямоуг??льника 15 сантиметра ширина 6 сантиметров длина второго 18 сантиметров

Математика
Девочки вырезали Два прямоугольника с одинаковой площадью Длина первого прямоуг??льника 15 сантиметра ширина 6 сантиметров длина второго 18 сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15×6+18=90 этим мы узнаем кокова длина двух прямоугольника
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