Как узнать какое окончания у имен прилагательных
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Как узнать какое окончания у имен прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задай вопрос к прилагательному . Какое окончание у вопроса, такое будет и у прилагательного. Например: вопрос какой? . У прилагательного будет окончание либо ой либо ей
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