Какое настоящие имя троекурова из повести дубровский

Литература
Какое настоящие имя троекурова из повести дубровский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кирилл Петрович Троекуров
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