Из двух посёлков ,расстояние между которыми 180 км , одновременно на встречу друг другу выехали две машины: грузовая и легковая. через 2 часа они встретились. грузовая машина двигалась со скоростью 40 км в час.
Математика
Из двух посёлков ,расстояние между которыми 180 км , одновременно на встречу друг другу выехали две машины: грузовая и легковая. через 2 часа они встретились. грузовая машина двигалась со скоростью 40 км в час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40/2=80(км)-проехала грузовая машина . 2)180-80=100(км)-проехала легковая машина . 3)100:2=50(км/ч)-скорость легковой машины. Ответ:скорость легковой машины 50 км в час . Вроде так .
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