Из двух посёлков ,расстояние между которыми 180 км , одновременно на встречу друг другу выехали две машины: грузовая и легковая. через 2 часа они встретились. грузовая машина двигалась со скоростью 40 км в час.

Математика

Из двух посёлков ,расстояние между которыми 180 км , одновременно на встречу друг другу выехали две машины: грузовая и легковая. через 2 часа они встретились. грузовая машина двигалась со скоростью 40 км в час.

Автор: Гость