Фонетический разбор слова твоём

Гость: Гость:

Твоём-( т в а й` о м ) - 2 cлога т - (т) - согл глух парн тверд парн в - (в) - согл звон парн тверд парн о - (а) - глас безударн ё - (й`) - согл звон непарн мяг непарн \ (о) - глас ударн м - (м) - согл звон непарн твёрд парн --------------------------------------------------------- 5 букв 6звуков