Напишите программу по которой из текстового файла с именем kvur.txt будут прочитаны три числа: a,b,c - коэффициенты квадратного уравнения затем будут вычислены корни этого уравнения и выведены на экран и в текстовый файл korni....
Информатика
Напишите программу по которой из текстового файла с именем kvur.txt будут прочитаны три числа: a,b,c - коэффициенты квадратного уравнения затем будут вычислены корни этого уравнения и выведены на экран и в текстовый файл korni.txt. ПАСКАЛЬ
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