10,6656 : 2,75 = столбиком 61,25075 : 25 = столбиком ( столбики напишите на листочке и сфоткайте и выложите в ответ плиз) результаты округлить до тысячных

Математика
10,6656 : 2,75 = столбиком 61,25075 : 25 = столбиком ( столбики напишите на листочке и сфоткайте и выложите в ответ плиз) результаты округлить до тысячных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. не на чего сфоткать    61,25075/ 25 -  50             2,45003  = 112 -  100 =  125   - 125 =      0            75 -          75 =           0 округляем до тысячных  =  2,450 2. сначала  * на 100 = 1066,56 / 275 1066,56 / 275 - 825        3,8784  округляем до тыс 3,878 =2415 - 2200 =  2156 -   1925 =    2310 -     2200 =    1100 -     1100 =          0
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