10,6656 : 2,75 = столбиком 61,25075 : 25 = столбиком ( столбики напишите на листочке и сфоткайте и выложите в ответ плиз) результаты округлить до тысячных

Гость: Гость:

1. не на чего сфоткать 61,25075/ 25 - 50 2,45003 = 112 - 100 = 125 - 125 = 0 75 - 75 = 0 округляем до тысячных = 2,450 2. сначала * на 100 = 1066,56 / 275 1066,56 / 275 - 825 3,8784 округляем до тыс 3,878 =2415 - 2200 = 2156 - 1925 = 2310 - 2200 = 1100 - 1100 = 0