Два резистора сопротивлением 5 и 15 ом соединены между собой последовательно в как??м из них мощность тока больше и во сколько раз

Физика
Два резистора сопротивлением 5 и 15 ом соединены между собой последовательно в как??м из них мощность тока больше и во сколько раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При последовательном соединении сила тока остается неизменной, то есть I= const. Формула мощности тока: P=IU. Если сила тока неизменна, то остается проверить только напряжение. Предположим, что сила тока равна 2 А, тогда найдем напряжение для каждого резистора: U1=IR1;U2=IR2 U1=2 A*5 Ом= 10 В U2= 2 A* 15 Ом= 30 В. Мы выяснили, что напряжение на втором резисторе больше первого в 3 раза( 30/10, чтобы найти во сколько раз напряжение второго больше напряжения первого). Следовательно, мощность тока во втором резисторе больше мощности тока в первом резисторе в 3 раза.Можно записать: 3P1=P2 Ответ: 3P1=P2
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