Решите Пожалуйста))))) 2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6) , при х= -1. И -3(4х-0,6у)-(-х+2,8у), при у=2, х=-2

Математика

Решите Пожалуйста))))) 2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6) , при х= -1. И -3(4х-0,6у)-(-х+2,8у), при у=2, х=-2

Автор: Гость