Решите Пожалуйста))))) 2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6) , при х= -1. И -3(4х-0,6у)-(-х+2,8у), при у=2, х=-2
Математика
Решите Пожалуйста))))) 2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6) , при х= -1. И -3(4х-0,6у)-(-х+2,8у), при у=2, х=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6) = -10x - 16 - 3x + 12 +40x - 30 = 27x - 34 при x=-1 27*(-1)-34 = -27-34 = -61 - 3(4х-0,6у)-(-х+2,8у)= -12x + 1,8y + x - 2,8y = -11x - 1y при y=2, x=-2 -11*(-2) - 1*2 = 22 -2 = 20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
10,6656 : 2,75 = столбиком 61,25075 : 25 = столбиком ( столбики напишите на листочке и сфоткайте и выложите в ответ плиз) результаты окр...
Українська мова
Математика