Задача: на трёх полках стоят книги. на второй в 3 раза больше, а на третьей на 10 книг больше , чем на первой. сколько книг на каждой полке, если на второй полке на 22 книги больше, чем на третьей.

Математика

Задача: на трёх полках стоят книги. на второй в 3 раза больше, а на третьей на 10 книг больше , чем на первой. сколько книг на каждой полке, если на второй полке на 22 книги больше, чем на третьей.

Автор: Гость