Задача: на трёх полках стоят книги. на второй в 3 раза больше, а на третьей на 10 книг больше , чем на первой. сколько книг на каждой полке, если на второй полке на 22 книги больше, чем на третьей.
Математика
Задача: на трёх полках стоят книги. на второй в 3 раза больше, а на третьей на 10 книг больше , чем на первой. сколько книг на каждой полке, если на второй полке на 22 книги больше, чем на третьей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Выберем за Х книги на первой полке , тогда Х+10 это книги на третьей полке, а 3*(х+10) книги на второй полке : 3*(Х+10)=(Х+10)+22 3Х+30=Х+32 3Х-Х=32+30 2Х=2 Х=2:2 Х=1 книга ( на первой полке) 2)1+10=11 книг ( на третьей полке) 3)3*11=33 книги ( на второй полке) ( Всего на трёх полках 45 книг).
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