Раскройте скобки а)-13а-2а+16а б)-(а-3d)+(a+2d) в)3k+10-2k-12 г)-0,5(2y-0,6)+2(-0,15-1\3y)
Математика
Раскройте скобки а)-13а-2а+16а б)-(а-3d)+(a+2d) в)3k+10-2k-12 г)-0,5(2y-0,6)+2(-0,15-1\3y)
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a) -13a-2a+16a б) -a+3d+a+2d B) 3k+10-2k-12
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