ОТ ПРИСТАНЕЙ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 190 КМ ОДНОВРЕМЕННО ПОЕХАЛИ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ДВА Т??ПЛОХОДА ВСТРЕТИЛИСЬ ОНИ ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ СКОРОСТЬ ОДНОГО ТЕПЛОХОДА 18 КМ Ч НАЙДИТЕ СКОРОСТЬ ДРУГОГО ИЗ ГОРОДА И ПОСЁЛКА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ...
Математика
ОТ ПРИСТАНЕЙ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 190 КМ ОДНОВРЕМЕННО ПОЕХАЛИ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ДВА Т??ПЛОХОДА ВСТРЕТИЛИСЬ ОНИ ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ СКОРОСТЬ ОДНОГО ТЕПЛОХОДА 18 КМ Ч НАЙДИТЕ СКОРОСТЬ ДРУГОГО ИЗ ГОРОДА И ПОСЁЛКА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 136 КМ ОТПРАВИЛИСЬ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ОНИ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА СКОРОСТЬ ОДНОГО ВЕЛОСИПЕДИСТА 50 КМ Ч НАЙДИТЕ СКОРОСТЬ ДРУГОГО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18*5=90км-прошёл один из теплоходов 2)190-90=100км-прошёл 2 теплоход 3 100:5=20км/ч Ответ:скорость 2 теплохода 20 км час. 1)50*2=100км-прошёл 1 велосепедист 2)139-100=39 км - прошёл 2 велосипедист 3)39:2=19.5 (19 км 500 м) Ответ:скорость 2 велосипедиста 19 км 500 м час
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