ОТ ПРИСТАНЕЙ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 190 КМ ОДНОВРЕМЕННО ПОЕХАЛИ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ДВА Т??ПЛОХОДА ВСТРЕТИЛИСЬ ОНИ ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ СКОРОСТЬ ОДНОГО ТЕПЛОХОДА 18 КМ Ч НАЙДИТЕ СКОРОСТЬ ДРУГОГО ИЗ ГОРОДА И ПОСЁЛКА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ...

Математика

ОТ ПРИСТАНЕЙ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 190 КМ ОДНОВРЕМЕННО ПОЕХАЛИ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ДВА Т??ПЛОХОДА ВСТРЕТИЛИСЬ ОНИ ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ СКОРОСТЬ ОДНОГО ТЕПЛОХОДА 18 КМ Ч НАЙДИТЕ СКОРОСТЬ ДРУГОГО ИЗ ГОРОДА И ПОСЁЛКА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ 136 КМ ОТПРАВИЛИСЬ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ОНИ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА СКОРОСТЬ ОДНОГО ВЕЛОСИПЕДИСТА 50 КМ Ч НАЙДИТЕ СКОРОСТЬ ДРУГОГО

Автор: Гость