Придумайте продолжение сказки: в три девятом царстве я в три девятом государстве ??ел как-то Верес по лесу
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Придумайте продолжение сказки: в три девятом царстве я в три девятом государстве ??ел как-то Верес по лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И встретил прекрасную девицу . и спросил как тебя зовут красавица а она в ответ Настенька я а тебя как меня Иван и сказала она мне досведание . ну все там дальше сома
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