Плиз 69 задачю мише

Математика
Плиз 69 задачю мише
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
50-42=8 лет Саше 50-40=10лет Мише 40-8=32 года папе
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