Найдите площадь прямоугольника двумя способами. длина 5 см ширина 3 см. второй 6см и 2 см.

Математика
Найдите площадь прямоугольника двумя способами. длина 5 см ширина 3 см. второй 6см и 2 см.
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Ответ(ы):
Гость:
(5+3)·2=16 (6+2)·2=16
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