Сравните дроби и запишите результат с помощью только больше или меньше 5/6 и 5/8 5/12 и 3/4 6/25 и 1/4 2/3 и 13/15 2/5 и 3/8
Математика
Сравните дроби и запишите результат с помощью только больше или меньше 5/6 и 5/8 5/12 и 3/4 6/25 и 1/4 2/3 и 13/15 2/5 и 3/8
Ответ(ы):
Гость:
5/6>5/8 (20/24>15/24) 5/12 < 3/4(5/12 < 9/12) 6/25 < 1/4(24/100 < 25/100) 2/3 < 13/15(10/15<13/15) 2/5 > 3/8(16/40 > 15/40)
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