Сравните дроби и запишите результат с помощью только больше или меньше 5/6 и 5/8 5/12 и 3/4 6/25 и 1/4 2/3 и 13/15 2/5 и 3/8

Математика

Сравните дроби и запишите результат с помощью только больше или меньше 5/6 и 5/8 5/12 и 3/4 6/25 и 1/4 2/3 и 13/15 2/5 и 3/8

Автор: Гость