Найдите углы x и у, срочно
Геометрия
Найдите углы x и у, срочно
Ответ(ы):
Гость:
K=70, F=52, значит М=180-70-52=58 Р=70, М=58, у=180-70-58=52, х=180-52=128
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