Измените слово так чтобы был мягкий знак или твердый. Или можете подобрать одноко??еннное слово. КОЛОС
Русский язык
Измените слово так чтобы был мягкий знак или твердый. Или можете подобрать одноко??еннное слово. КОЛОС
Ответ(ы):
Гость:
Колосья......колос все просто и легко
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