Измените слово так чтобы был мягкий знак или твердый. Или можете подобрать одноко??еннное слово. КОЛОС

Русский язык

Измените слово так чтобы был мягкий знак или твердый. Или можете подобрать одноко??еннное слово. КОЛОС

Автор: Гость