Измените слово так чтобы был мягкий знак или твердый. Или можете подобрать одноко??еннное слово. КОЛОС

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Измените слово так чтобы был мягкий знак или твердый. Или можете подобрать одноко??еннное слово. КОЛОС
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Колосья......колос все просто и легко
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