В треугольнике АВС, АВ = 15 м, АС = 20 м, ВС = 30м. На стороне АВ лежит отрезок АД = 8 м. На стороне АС лежит отрезок АЕ = 6 м. Найти ЕД. пожалуйста решите :з
Геометрия
В треугольнике АВС, АВ = 15 м, АС = 20 м, ВС = 30м. На стороне АВ лежит отрезок АД = 8 м. На стороне АС лежит отрезок АЕ = 6 м. Найти ЕД. пожалуйста решите :з
Ответ(ы):
Гость:
Ну не знаю правильно или нет, но я бы решила так: Через подобие треугольников 30/х( 30 так относится к иксу)=15/8(как 15 к 8) х=(30*8)/15=16
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