Сложили три числа. Первое число составляет 25%, второе 35% от суммы. Какие числа сложили, если третье число на 2,1 больше второго?
Математика
Сложили три числа. Первое число составляет 25%, второе 35% от суммы. Какие числа сложили, если третье число на 2,1 больше второго?
Ответ(ы):
Гость:
пусть сумма чисел х,тогда первое число 0,25х,второе 0,35х,а третье 0,35х+2,1 Составим уравнение0,25х+0,35х+0,35х+2,1=хх-0,95х=2,10,05х=2,1х=2,1:0,05х=42 сумма трёх чисел42*0,25=10,5 первое число42*0,35=14,7 второе число14,7+2,1=16,8 третье число
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