Сложили три числа. Первое число составляет 25%, второе 35% от суммы. Какие числа сложили, если третье число на 2,1 больше второго?

Математика

Сложили три числа. Первое число составляет 25%, второе 35% от суммы. Какие числа сложили, если третье число на 2,1 больше второго?

Автор: Гость