Выписать все реформы Солона

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Выписать все реформы Солона
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Автор: Гость
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Гость:
Он провёл сисахфию( отмена всех долгов) Провёл цензе- перепись и учёт доходов Денежную реформу Цензовую реформу (уничтожение наследственных привилегий знати) Деление граждан на 4 разряда Был создан судебный орган- галиэи (для бедных) Судебный орган- Совет четырёхсот (эвпатридам) И высшими государственными органами стали- ареопаг, буле(совет четырёхсот), Народное собрание.  
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