Вычислительной массовую долю поваренной соли в растворе полученном в смешивании 200г 5% много раствора и 300 г 8%- раствора поваренной соли
Химия
Вычислительной массовую долю поваренной соли в растворе полученном в смешивании 200г 5% много раствора и 300 г 8%- раствора поваренной соли
Ответ(ы):
Гость:
Масса соли в первом растворе 200*0,05=10 грамм Масса соли во втором растворе 300*0,08=24 грамма Массовая доли соли в полученном растворе равна (24+10)/(200+300)=0,068=6,8% Ответ:6,8%
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