Вычислительной массовую долю поваренной соли в растворе полученном в смешивании 200г 5% много раствора и 300 г 8%- раствора поваренной соли

Химия

Вычислительной массовую долю поваренной соли в растворе полученном в смешивании 200г 5% много раствора и 300 г 8%- раствора поваренной соли

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