Помогите решить задачу по математике 4класс. С одной гряды собрали 12мешков морков??,а с другой-8мешков.Масса всей собранной моркови 960кг.Найди массу моркови,собранной с каждой гряды в отдельности

Математика

Помогите решить задачу по математике 4класс. С одной гряды собрали 12мешков морков??,а с другой-8мешков.Масса всей собранной моркови 960кг.Найди массу моркови,собранной с каждой гряды в отдельности

Автор: Гость