Помогите решить задачу по математике 4класс. С одной гряды собрали 12мешков морков??,а с другой-8мешков.Масса всей собранной моркови 960кг.Найди массу моркови,собранной с каждой гряды в отдельности

Математика
Помогите решить задачу по математике 4класс. С одной гряды собрали 12мешков морков??,а с другой-8мешков.Масса всей собранной моркови 960кг.Найди массу моркови,собранной с каждой гряды в отдельности
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
960:8=120 960-120=840 840:12=79 все очень просто и легко
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