Предложение со словом укажу.

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Предложение со словом укажу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я укажу тебе самый короткий путь домой.
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