Очень срочно помогите!!! Запишите анализ стихотворения И.С Никитин "Утро". (компо??изия,образы,цвет, свет,звуки,время, пространство, лирический герой, художественные средства).

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Стихотворения о природе относятся к пейзажной лирике. Но пейзажная лирика — это не только описание природы, которая может быть и величественно-прекрасной, и умиротворенной, и бушующей. Вместе с картинами природы передаются самые сокровенные мысли и чувства поэта. Однако чтобы «увидеть» и понять все то, о чем рассказал поэт в своем стихотворении, нужно научиться понимать картины природы, изображенные автором, чувствовать настроение, которым они проникнуты. Или, как говорил Н. В. Гоголь, уметь «разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу... душою и сердцем почувствовать всякое слово его». Вот передо мной стихотворение Ивана Саввича Никитина «Утро». Перед мысленным взором сразу возникает чудесная картина. Предрассветная пора. «Звезды меркнут и гаснут». Вокруг еще «тишь — безлюдье»: «дремлет чуткий камыш», замерли, покрытые серебристой росой, листочки; за озером чуть виднеются заливные луга, расстилается над ними легкой пеленой туман, белый, как пар. Но вот под умелым пером поэта природа постепенно оживает: Потянул ветерок, воду морщит-рябит. Пронеслись утки с шумом и скрылися. Далеко-далеко колокольчик звенит. Воздух наполняется звуками и запахами. Горит-разгорается восток, «вот и солнце встает, из-за пашен блестит». Начинается новый трудовой день: проснулись рыбаки, сняли с шестов сети, «весла к лодкам несут». «Птички песни поют», встречая новый день. Улыбается-радуется пробуждению лес. Хлынуло золотыми потоками солнце, осветило своими лучами и поля, и луга, и «макушки ракит». Вышел в поле пахарь с сохой, один — песню поет, любая работа ему по плечу. Какую красоту увидел автор, какое светлое и легкое стихотворение написал! Но, видимо, было в его жизни что-то тяжелое, может, он от чего-то страдал. Не случайно он пишет: «Не боли ты, душа! отдохни от забот!». Значит, что-то тревожит, беспокоит его, но, несмотря на это, он кончает свое стихотворение не жалобой, а приветствием всему живому: Здравствуй, солнце да утро веселое! Радость жизни, приходящая на землю вместе с восходом солнца, подействовала на автора, разогнала грустные мысли. Он сам наблюдал пробуждение природы, и душа его откликнулась на красоту. Иван Никитин, крестьянский поэт, посвятил много стихотворений природе родного края. В его трудной жизни именно природа помогала ему сохранить живую душу, приносила утешение в минуты отчаяния. Наверное, автор хочет и до нас донести главную мысль: таково извечное свойство природы — возвращать уставшему человеку радость жизни, поддерживать его и исцелять.