Очень срочно помогите!!! Запишите анализ стихотворения И.С Никитин "Утро". (компо??изия,образы,цвет, свет,звуки,время, пространство, лирический герой, художественные средства).
Литература
Очень срочно помогите!!! Запишите анализ стихотворения И.С Никитин "Утро". (компо??изия,образы,цвет, свет,звуки,время, пространство, лирический герой, художественные средства).
Ответ(ы):
Гость:
Стихотворения о природе относятся к пейзажной лирике. Но пейзажная лирика — это не только описание природы, которая может быть и величественно-прекрасной, и умиротворенной, и бушующей. Вместе с картинами природы передаются самые сокровенные мысли и чувства поэта. Однако чтобы «увидеть» и понять все то, о чем рассказал поэт в своем стихотворении, нужно научиться понимать картины природы, изображенные автором, чувствовать настроение, которым они проникнуты. Или, как говорил Н. В. Гоголь, уметь «разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу... душою и сердцем почувствовать всякое слово его». Вот передо мной стихотворение Ивана Саввича Никитина «Утро». Перед мысленным взором сразу возникает чудесная картина. Предрассветная пора. «Звезды меркнут и гаснут». Вокруг еще «тишь — безлюдье»: «дремлет чуткий камыш», замерли, покрытые серебристой росой, листочки; за озером чуть виднеются заливные луга, расстилается над ними легкой пеленой туман, белый, как пар. Но вот под умелым пером поэта природа постепенно оживает: Потянул ветерок, воду морщит-рябит. Пронеслись утки с шумом и скрылися. Далеко-далеко колокольчик звенит. Воздух наполняется звуками и запахами. Горит-разгорается восток, «вот и солнце встает, из-за пашен блестит». Начинается новый трудовой день: проснулись рыбаки, сняли с шестов сети, «весла к лодкам несут». «Птички песни поют», встречая новый день. Улыбается-радуется пробуждению лес. Хлынуло золотыми потоками солнце, осветило своими лучами и поля, и луга, и «макушки ракит». Вышел в поле пахарь с сохой, один — песню поет, любая работа ему по плечу. Какую красоту увидел автор, какое светлое и легкое стихотворение написал! Но, видимо, было в его жизни что-то тяжелое, может, он от чего-то страдал. Не случайно он пишет: «Не боли ты, душа! отдохни от забот!». Значит, что-то тревожит, беспокоит его, но, несмотря на это, он кончает свое стихотворение не жалобой, а приветствием всему живому: Здравствуй, солнце да утро веселое! Радость жизни, приходящая на землю вместе с восходом солнца, подействовала на автора, разогнала грустные мысли. Он сам наблюдал пробуждение природы, и душа его откликнулась на красоту. Иван Никитин, крестьянский поэт, посвятил много стихотворений природе родного края. В его трудной жизни именно природа помогала ему сохранить живую душу, приносила утешение в минуты отчаяния. Наверное, автор хочет и до нас донести главную мысль: таково извечное свойство природы — возвращать уставшему человеку радость жизни, поддерживать его и исцелять.
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