Нужна срочно помощь по физике !!!!!!
Физика
Нужна срочно помощь по физике !!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) справа +, слева -; 2) сила Ампера направлена вправо. Вроде бы так...
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