Спишите вставляя пропущенные буквы и знаки препинания: (По)шли гулять лягушонок ц??плёнок муравей и жучок. (При)шли на реч..ку. Лягушонок прыгнул (в)воду и остал..ных (п..)звал. Но никто (не)умел плавать. Лягушонок (з..)х..х..т...
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Спишите вставляя пропущенные буквы и знаки препинания: (По)шли гулять лягушонок ц??плёнок муравей и жучок. (При)шли на реч..ку. Лягушонок прыгнул (в)воду и остал..ных (п..)звал. Но никто (не)умел плавать. Лягушонок (з..)х..х..тал. Друз..я обиделись и (пр..)думали. Цыпленок (пр..)нёс л..сточек, мышонок - скорлу..ку, мур..вей соломинку, жучок - верёв..ч..ку. (П..)строили они корабл..к сели и (п..)плыли.
Ответ(ы):
Гость:
Пошли гулять лягушонок, цыпленок, муравей и жучок. Пришли на речку. Лягушонок прыгнул в воду и остальных позвал. Но никто не умел плавать. Лягушонок захохотал. Друзья обиделись и придумали. Цыпленок принес листочек, мышонок-скорлупку, муравей-соломинку, жучок - веревочку. Построили они корабль сели и поплыли.
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