Ярослав Мудрый Почему Мудрый

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Прозвище « Мудрый » закрепилось за Ярославом в официальной российской историографии лишь во второй половине 19 века. Княжением его возвысилась Русь, а умом и старанием прославилась. Владимир Красное Солнышко защищал Русь от печенегов, а сын его Ярослав разгромил их навсегда. Много достойного сделал Ярослав за свою жизнь. В летописи говорится, что он дал Руси первый писаный закон – правила суда, наказания за убийство, оскорбление, кражу: “По этой грамоте живите, как написано вам, так и соблюдайте”. Вот за это Ярослав получил прозвище “ Мудрый ”. Ярослав очень любил читать книги, огромные деньги тратил на их покупку и переписку (в то время печатных книг ещё не было) . Сыновьям своим он говорил: “Книжные словеса суть реки, наполняющие вселенную”. Летописцы называли Киев времён Ярослава “украшением Востока”. Ведь именно в это время на месте последней битвы с печенегами был построен Софийский собор, и каменные стены вокруг Киева, и знаменитые Золотые Ворота. Европейские короли считали за честь породниться с Ярославом и отдавали своих дочерей замуж за Ярославичей (сыновей Ярослава ). Дочери же его вышли замуж за королей – польского, венгерского, французского. В 1028 году Ярослав Мудрый собрал в Новгороде 300 детей и велел “учити их книгам”. Это было первое большое училище. Очень заботился Ярослав Мудрый о мире и, умирая, оставил наказ сыновьям: “Вот я покидаю мир этот, сыновья мои .Имейте любовь между собой, потому что все вы братья… Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим… ”