Решите логическую загадку Лиса гонится за зайцем который находится в 180 метра от неё.Лиса делает прыжок в 3 метра каждый раз когда заяц прыгает на 1 метр.Сколько прыжков должна делать лиса чтобы догнать зайца?
Математика
Решите логическую загадку Лиса гонится за зайцем который находится в 180 метра от неё.Лиса делает прыжок в 3 метра каждый раз когда заяц прыгает на 1 метр.Сколько прыжков должна делать лиса чтобы догнать зайца?
Ответ(ы):
Гость:
1) 3-1=2(м) - лиса приближается каждый раз. 2) 180:2=90(п.) - лиса должна сделать.
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