Решите логическую загадку Лиса гонится за зайцем который находится в 180 метра от неё.Лиса делает прыжок в 3 метра каждый раз когда заяц прыгает на 1 метр.Сколько прыжков должна делать лиса чтобы догнать зайца?

Математика

Решите логическую загадку Лиса гонится за зайцем который находится в 180 метра от неё.Лиса делает прыжок в 3 метра каждый раз когда заяц прыгает на 1 метр.Сколько прыжков должна делать лиса чтобы догнать зайца?

Автор: Гость