Что высмеивает автор сказки умнее всех?
Литература
Что высмеивает автор сказки умнее всех?
Ответ(ы):
Гость:
Автор смеется над глупым Индюком. Высмеивает хвастовство, гордыню, тщеславие, невежество
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