На покраску тридцати двух досок нужно 8ч .Сколько времени потребуется чтобы покра??ить 75 досок ?Можно ли покрасить 90 досок за 24 часа если работать с той же производительностью?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!
Математика
На покраску тридцати двух досок нужно 8ч .Сколько времени потребуется чтобы покра??ить 75 досок ?Можно ли покрасить 90 досок за 24 часа если работать с той же производительностью?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Потребуется 19 часов на покраску 75 досок ,90 досок можно покрасить за 24 часа
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