На покраску тридцати двух досок нужно 8ч .Сколько времени потребуется чтобы покра??ить 75 досок ?Можно ли покрасить 90 досок за 24 часа если работать с той же производительностью?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!

Математика

На покраску тридцати двух досок нужно 8ч .Сколько времени потребуется чтобы покра??ить 75 досок ?Можно ли покрасить 90 досок за 24 часа если работать с той же производительностью?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!

Автор: Гость