Краткий рассказ по плану Козетта

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Этот отрывок из романа Виктора Гюго «Отверженные» многими воспринимается как отдельная книга. И в самом деле, история маленького человека внутри обширного сюжета имеет завязку, кульминацию и развязку – все, что положено для самостоятельной повести. Писатель питал особое пристрастие к обездоленным людям, особенно к детям, и потому в его романах детские образы выписаны особенно ярко. Это и другой герой романа – Гаврош, погибший на парижских баррикадах, и целая ватага бездомных детей, и, конечно же, Козетта. Краткое содержание История девочки начинается с описания злосчастной судьбы ее матери, которая стала жертвой обмана. Ее обольстил и бросил любимый мужчина, у нее родилась девочка, и теперь Фантина скитается с ребенком на руках по миру в поисках пропитания и работы. Однако кто возьмет на работу женщину с таким бременем? Она случайно оказывается возле трактира супругов Тенардье, у которых есть трое малых детей – две девочки и грудной мальчик. Во время разговора с трактирщицей Фантине удается уговорить ее оставить у себя девочку с условием, что она будет каждый месяц присылать деньги на ее содержание. Жадные супруги Тенардье были рады такой возможности подзаработать.