Помогите решить три примера
Алгебра
Помогите решить три примера
Ответ(ы):
Гость:
1. C(3+8b) 2.3(3d+12) 3.b(19a+b)
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