Состав задачу по вырожению (220+250)-(65+50) хлеб50 батон65 масло 220 яйца 250
Математика
Состав задачу по вырожению (220+250)-(65+50) хлеб50 батон65 масло 220 яйца 250
Ответ(ы):
Гость:
Мама купила хлеб ценой 50 руб,батон ценой 60 руб.Также она взяла масло за 220 руб и яйца за 250 руб.Насколько яйца и масло стОят больше чем хлеб и батон вместе?
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Литература
Алгебра