Если автомобиль из пункта а выедет со скоростью 50 км/ч,то он прибудет в пункт в в назначеное время. если автомобиль увеличит скорость на 10 км/ч, то он прибудет в пункт в на 1ч раньше назначеного времени. найди расстояние межд...
Математика
Если автомобиль из пункта а выедет со скоростью 50 км/ч,то он прибудет в пункт в в назначеное время. если автомобиль увеличит скорость на 10 км/ч, то он прибудет в пункт в на 1ч раньше назначеного времени. найди расстояние между пунктами а и в
Ответ(ы):
Гость:
S=50*t S=(50+10)*(t-1) 50t=60t-60 10t=60 t=6 часов S=50*6=300 км
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