Если автомобиль из пункта а выедет со скоростью 50 км/ч,то он прибудет в пункт в в назначеное время. если автомобиль увеличит скорость на 10 км/ч, то он прибудет в пункт в на 1ч раньше назначеного времени. найди расстояние межд...

Математика

Если автомобиль из пункта а выедет со скоростью 50 км/ч,то он прибудет в пункт в в назначеное время. если автомобиль увеличит скорость на 10 км/ч, то он прибудет в пункт в на 1ч раньше назначеного времени. найди расстояние между пунктами а и в

Автор: Гость