Плизщ помогите дам много б.

Гость: Гость:

Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. (С. Маршак) Каштанка съела много, но не наелась. (А. Чехов) Туча по небу идет, бочка по морю плывет. (А. Пушкин) Я шёл зимою вдоль болота в галошах, в шляпе и в очках. (Д. Хармс) Небо над головой было очень светлое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. (К. Паустовский)