Плизщ помогите дам много б.

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Плизщ помогите дам много б.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. (С. Маршак) Каштанка съела много, но не наелась. (А. Чехов) Туча по небу идет, бочка по морю плывет. (А. Пушкин) Я шёл зимою вдоль болота в галошах, в шляпе и в очках. (Д. Хармс) Небо над головой было очень светлое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. (К. Паустовский)
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