Плодородия почв на равнинах Казахстана уменьшается к югу вследствие того, что: А) ??има становится суровее в) количество осадков превышает величину испаряемости с) формируются структурные почвы Д) почвы заболачиваютсяЕ) величин...

География

Плодородия почв на равнинах Казахстана уменьшается к югу вследствие того, что: А) ??има становится суровее в) количество осадков превышает величину испаряемости с) формируются структурные почвы Д) почвы заболачиваютсяЕ) величина испаряемости повышается а количество осадков уменьшается

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